中国财长刘昆：今年财政收入增幅不会太高

中国财长刘昆认为，今年财政收入将恢复增长，但增幅不会太高，财政收支形势依然严峻。

中共中央机关刊物《求是》星期四（2月16日）刊登刘昆的文章。刘昆在文章说，今年中国经济有望总体回升，加上2022年集中实施留抵退税后基数偏低，为财政收入恢复性增长奠定了基础。

但刘昆也坦言，中国经济恢复基础尚不牢固，财政收入存在较大不确定性。从财政支出看，科技攻关、乡村振兴、生态环保等重点支出刚性增长，养老、教育、医疗卫生等基本民生短板需要继续加强保障，“财政收支矛盾依然比较突出”。

彭博社分析，收入增长疲软可能会限制中国政府像过去几年那样通过大规模减税来扩大财政政策的空间，利用政府部门来提振经济的能力也将受到削弱。

刘昆指出，随着中国政府连续实施大规模减税降费，中国税收收入占国内生产总值（GDP）比重从2018年的17%下降至2021年的15%。根据彭博社估算，中国去年减税规模达到创纪录的4.2万亿元（人民币，约8169亿新元）后，这一比重进一步降至13.8%。

不过，刘昆说，中国今年将适度扩大财政支出规模，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持，减税降费措施将根据实际情况进一步改善。中国今年也将加强对市场主体支持，强化2022年与2023年减税降费政策衔接，该延续的延续、该优化的优化、该调整的调整、该加强的加强，同时及时解决市场主体反映的突出问题。

他还说，要合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成投资拉动力。他还呼吁遏制地方政府隐性债务增量，稳妥化解存量。

另外，刘昆也说，政府将鼓励有条件的地区对绿色智能家电、绿色建材、节能产品等予以适当补贴或贷款贴息，持续释放消费需求。