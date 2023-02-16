据报解散元宇宙相关部门 腾讯反驳：在进行业务调整

腾讯旗下发展元宇宙概念的XR（混合现实）部门据传正式解散，全线岗位取消。不过，腾讯事后反驳称，公司只是在对业务团队进行调整。

据中国网媒“36氪”报道，腾讯XR业务线不同部门星期四（2月16日）下午分批收到临时代管的GM（总经理）和人事部门的通知，公司宣布XR全线岗位取消，部门内300余名员工将获得两个月缓冲期，寻找内部活水或是外部机会。

报道形容，腾讯解散XR部门是可以预料到的结局。

腾讯XR部门成立于2022年6月，腾讯高级副总裁、游戏业务实际操盘手马晓轶是为部门总负责人，实际操盘手是腾讯游戏工作室NExT Studios负责人沈黎。

今年1月份，腾讯XR部分业务已暂停，而在更早的时候，腾讯XR项目的灵魂人物、业务负责人沈黎已于2022年11月离职。

截至2023年1月，腾讯XR业务线下辖的九个中心仍有约300名员工，部分由内部“活水”计划引入，大致架构为：基础平台、内容、视觉实验室（Vision Labs）、媒体技术中心、美术与设计中心、业务决策委员会、空间音频技术中心，其中视觉实验室的人员最多，有80人左右。

但知情人士称，腾讯XR部门几乎没有完整硬件背景的员工，腾讯内部对于是否做硬件也一直摇摆。

报道称，对于是否做硬件，马晓轶和腾讯首席运营官任宇昕意见并不一致。马晓轶是坚定的不做硬件、只对外投资派；而任宇昕更倾向于在内部对硬件进行布局。

知情人士称，XR部门解散也是腾讯内部博弈的一个牺牲品。

不过，据路透社报道，腾讯星期四反驳了这一消息，称计划解散XR部门的说法是不真实的。腾讯称，公司正在对一些业务团队进行调整，因为公司硬件开发计划已经改变。