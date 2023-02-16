香港失业率连跌九个月 回到疫情初期水平

香港失业率连续九个月下跌，重回冠病疫情初期水平。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，香港政府统计处星期四（2月16日）发表的最新劳动人口统计数字，经季节性调整的失业率由去年10月至12月的3.5%，下跌至去年11月至今年1月的3.4%。3.4%正是2019年11月至2020年1月、即疫情前至初期的水平。

统计处通报，就业不足率也由去年10月至12月的1.5%下跌至去年11月至今年1月的1.4%。

据通报，香港总就业人数由去年10月至12月的366万5300人，下跌至去年11月至今年1月的366万2200人，减少约3100人。同期的总劳动人口也由379万1300人下跌至378万零600人，减少约1万零700人。



通报说，失业人数（不经季节性调整）由去年10月至12月的12万6 000人下跌至去年11月至今年1月的11万8400人，减少约7600人。同期的就业不足人数也亦由5万5300人下跌至5万2100人，减少约3200人。

香港劳工及福利局局长孙玉菡评论最新失业数字时说：“失业及就业不足情况继续改善。随着经济活动从疫情中逐渐复常，加上香港与大陆恢复全面通关，入境旅游反弹，劳工市场情况在未来数月应会进一步改善。”