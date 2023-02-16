中共政治局常委会议：中国已平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段

中共中央政治局常务委员会星期四（2月16日）召开会议，称当前中国全国冠病疫情防控形势总体向好，平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段，但仍须抓实抓细新阶段疫情防控各项工作，建强卫生健康服务体系。

据央视新闻报道，中共中央政治局常务委员会星期四召开会议，听取近期疫情防控工作情况汇报。中共中央总书记习近平主持会议并发表讲话。

会议称，中国三年多来抗疫防疫历程极不平凡，以习近平为核心的中共党中央始终坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，以强烈的历史担当和强大的战略定力，因时因势优化调整防控政策措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，成功避免了致病力较强、致死率较高的病毒株的广泛流行，有效保护了人民群众生命安全和身体健康，为打赢疫情防控阻击战赢得了宝贵时间。

会议称，去年11月以来，中共围绕“保健康、防重症”，不断优化调整防控措施，较短时间实现了疫情防控平稳转段，2亿多人得到诊治，近80万重症患者得到有效救治，冠病死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。实践证明，中共党中央对疫情形势的重大判断、对防控工作的重大决策、对防控策略的重大调整是完全正确的，措施是有力的，群众是认可的，成效是巨大的。

会议续称，当前全国疫情防控形势总体向好，平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段，但全球疫情仍在流行，病毒还在不断变异。各地区各部门要以时时放心不下的责任感，深入总结三年多来特别是最近一段时间的经验做法，完善相关机制和举措，抓实抓细新阶段疫情防控各项工作，建强卫生健康服务体系，坚决巩固住来之不易的重大成果。

会议要求，要认真贯彻落实中共决策部署，压实“四方责任”，盯紧关键环节，做好风险人员管控，在已有工作基础上再推进再落实；要加强疫情监测和常态化预警能力建设，健全疫情监测体系和信息报告制度，及时准确作出预警并采取必要的紧急防控措施；要根据病毒变异和疫苗保护情况，科学谋划下一阶段疫苗接种工作，促进老年人接种率持续提升。

会议还要求，要抓好常态化分级分层分流医疗卫生体系建设，继续优化资源布局，建强以公立医疗机构为主体的三级医疗卫生服务网络；要加强医疗物资生产保供，完善储备制度和目录，巩固完善人员、物资统筹调配机制，切实解决好基层一线能力、药品、设备等方面的短板弱项；要统筹推进卫生健康领域科技攻关，积聚各方力量提升生命健康科技水平；要倍加珍惜抗疫斗争的重要成果，讲好中国抗疫故事，激励全党全国各族人民坚定必胜信心，在新时代新征程上披荆斩棘、奋勇前进。

会议还研究了其他事项。