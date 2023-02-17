英媒：美国防部副助理部长蔡斯未来几天将访台

英国媒体报道，美国国防部负责中国大陆事务的副助理部长蔡斯将在未来几天访问台湾。

英国《金融时报》星期五（2月17日）引述知情人士报道，正在蒙古展开访问的蔡斯（Michael Chase），将在未来几天访问台湾。

这将是自时任负责东亚事务的副助理部长克林克（Heino Klinck）2019年访问台湾后，首位赴台的美国国防高级官员。

蔡斯此行适逢美中关系跌至新低，此前中国军方一个大气球在北美上空飘流八天后，在南卡罗来纳州岸外被美国F-22战机击落。

中国官方称该气球是民用飞艇，用于气候科研，但美国官方坚称该气球在包括美国蒙大拿洲际导弹发射基地等敏感军事设施进行探测。

美国总统拜登星期四（2月16日）说，他计划与中国国家主席习近平对话，厘清“气球事件”。此事引发美国国会要求美国对北京采取更强硬的立场。

美国五角大楼拒绝对蔡斯访台行程置评，但强调美国“对台湾的支持，以及与台湾保持的军事关系，是为因应当前中华人民共和国构成的威胁”。

美国五角大楼发言人梅内尔斯补充说：“我们对台湾的承诺坚若磐石，也为促进台湾海峡和地区维持和平和稳定。”

蔡斯拟访台行程正值华盛顿和北京关系敏感时期。美国国务卿布林肯正尝试安排在本周末的慕尼黑安全会议上，与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅会面，但两名知情人士透露，王毅尚未同意相关会晤。

三个星期前，布林肯原定2月5日访华，结果因“气球事件”临时取消。有报道称，他当时原定将与中国国家主席习近平会面。美国国务院未对此消息置评。