王毅同法国总统外事顾问博纳对话 愿共同为中欧关系注入新动力

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅当地时间星期四（2月16日）在巴黎同法国总统外事顾问博纳进行中法战略对话，双方一致同意加强战略沟通、巩固政治互信、深化务实合作、共同应对全球挑战，为中欧关系注入新动力，为世界提供稳定性。

据新华社报道，王毅和博纳16日共同主持第23次中法战略对话。双方一致认为中法全面战略伙伴关系的健康稳定发展具有特殊重要意义，一致同意发挥元首外交的引领作用，加强战略沟通、巩固政治互信、深化务实合作、共同应对全球挑战，为中欧关系注入新动力，为世界提供稳定性。

王毅说，中法战略合作应走在其他国家前列，引领时代发展潮流，这是两国关系发展的需要，也是中法作为负责任大国应当承担的世界责任。进入后疫情时代，中方愿同法方尽快重启战略、财金和人文交流三大机制性对话，加强民用核能、航空航天、医疗卫生、农食、旅游、文化等领域及第三方市场合作，推动两国关系取得更多成果，共同策划好下一步高层往来以及明年中法建交60周年纪念活动。

博纳说，赞同中方对下阶段两国合作的设想，期待各领域合作取得新的进展。法方愿积极参与“一带一路”国际合作高峰论坛，同中方进一步密切在国际事务中的协调，合作实现共同发展目标。

双方还就全球债务、气候变化、生物多样性、粮食安全以及乌克兰危机等议题深入交换意见，达成了广泛共识。