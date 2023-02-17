国民党副主席夏立言参访重庆抗战博物馆

国民党副主席夏立言一行于星期四（2月15日）抵达重庆，会见中共重庆市委书记袁家军。夏立言星期五前往重庆市抗战遗址博物馆参访，呼吁两岸珍视历史、共创和平。

据重庆日报报道，袁家军在与夏立言会见时说，重庆区位优势突出、战略地位重要，拥有坚实的产业基础、广阔的发展空间。渝台渊源深厚，交流交往密切，大量台胞台企选择在重庆扎根发展，未来合作前景美好。我们愿在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，充分发挥地方优势，持续深化与台湾交流交往，为推动两岸关系和平发展、增进两岸同胞福祉、携手致力民族复兴作出更多贡献。

袁家军说，希望夏立言和国民党继续发挥积极作用，促进更多台湾企业来渝投资兴业，在新能源、电子信息产业等方面深化合作，支持台湾同胞尤其是台湾青年到重庆学习工作。

另据国民党文化传播委员会公布的新闻稿，夏立言回应说，重庆不仅是抗战时期的陪都，也是当初两岸海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）的签署之地，现在又有不少台商、台青在此投资或求学。无论从历史情感、对两岸关系的重要性，还是台胞生活发展方面，国民党都高度重视重庆。相信在这么好的基础上，未来双方的交流合作将会迈向一个崭新的阶段，为两地人民创造更多福祉。

夏立言一行于16日上午与当地台生、台商、台胞代表座谈，下午则前往重庆市抗战遗址博物馆参访。

在与重庆当地台胞座谈时，会者一致说，他们和其他地方的台胞一样，最大的心声就是尽快恢复原有的航班航点，以利两岸人员往来和交流。夏立言说，这一趟走下来确实感受到大家的需求，也凸显这个问题的急迫性。未来国民党会持续关注这个议题，力求尽速恢复开放。

此外，夏立言在参访重庆市抗战遗址博物馆后说，对于当年重庆军民在蒋中正委员长领导下坚苦卓绝、坚持奋战的“重庆精神”由衷感佩，这是国民党宝贵的历史和精神资产。所以就在这次访陆行即将结束时也以此自勉，只要坚定信念，终能克服一切艰难险阻，完成增进台湾民众福祉、促进两岸关系和平的目标。

夏立言强调，在参访过程中可以深切体会到战争之残酷、抗战之不易，以及和平之重要。与此同时，也看到盟国之间不分国籍肤色相互协调合作、国民之间不分地域立场彼此团结互助的可贵。所以也想借此呼吁，无论是太平洋两岸还是海峡两岸，都应该珍视这段情谊。毕竟过去的历史无法改变，但未来的和平与美好现在就可以创造，相信这也是我们这一代人的共同使命。

夏立言一行完成在重庆的行程之后，将于17日上午乘高铁前往成都，并在完成参访及座谈行程后，于晚间搭机返回台北。