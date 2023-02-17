房贷可还到80岁？上海人大代表：政策应坚持“房住不炒”

对于中国部分城市房贷上限可延至80岁一事，有人大代表认为，此举或有利于提振楼市，但住房政策首先还应考虑解决“刚需”，坚持“房住不炒”。

据澎湃新闻报道，继广西南宁后，上海部分银行也将房贷还款年龄上限调整至80岁。记者周四（16日）走访上海多家银行，各家银行在房产贷款年限上的规定不尽相同，多数银行目前没有调整还贷年龄上限，通常规定个人住房贷款期限与借款人年龄之和最高不超过70岁（年）。

兴业银行淮海支行业务人员说，根据该行现行规定，个人住房贷款期限与借款人年龄之和最高不超过80岁。据他了解，这一政策调整已有一段时间。根据调整后的政策，举例来说，50岁的贷款者，便可申请30年房贷，80岁正好还完贷款。

兴业银行淮海支行业务人员告诉记者，虽然该行调整了相关政策，但退休人员通常不满足贷款条件。也就是说，大部分年龄超过60岁的人，其实很难再申请购房贷款。

业务员介绍，购房者的年龄50岁、60岁甚至更高，需要有稳定工作，例如自己开公司、返聘等，证明具有稳定的收入，便有机会申请贷款至80岁；而退休人员及没有稳定工作的人，无法享受房贷政策。

厦门国际银行上海静安支行业务员告诉记者，原则上该行个人住房贷款期限与借款人年龄之和最高不超过70年，“有个别客户会延长到80岁”。

“这要综合评估客户的家庭情况，包括职业、收入、子女等情况，能办下来的只有极个别。”该厦门国际银行业务员说，“只要你过了退休年龄，基本上都很难做房贷，除非你自己开公司，对上班族来说，过了退休年龄基本都很难贷了。”

对于部分银行调整房贷政策一事，上海市人大代表、上海恒建律师事务所律师潘书鸿认为，此举或许有利于提振楼市、促进经济，但住房政策首先还应考虑解决“刚需”，坚持“房住不炒”。

潘书鸿认为，房贷、购房涉及社会资源的分配，应当有公平性原则。金融政策和房地产政策是一个组合拳，影响巨大，它的制定应当科学、精准、公平、高效。是不是真正解决居民“刚需”，实实在在保障居民权益，同时有利于经济发展，应是住房政策的出发点。