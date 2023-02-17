试用ChatGPT写假新闻稿被他人传上网 杭州市民致歉

中国杭州一名市民试用聊天机器人ChatGPT编写虚假信息后分享到聊天群，却被其他人转发上网并在网络流传。警方对此展开调查，涉事者也致歉。

据中国“浙江之声”公众微信号报道，一名小区业主星期四（16日）下午与其他业主在群里讨论ChatGPT时说，想尝试用它写篇“杭州在3月1日取消限行”的假新闻稿，随后直播了ChatGPT写作过程，并将文章发到群里。有不明真相的业主截图后转发上网，导致这则假消息在网上疯传。

杭州相关部门辟谣称，没有发布过这项政策。目前，涉事业主在群里公开道歉，警方已展开调查。