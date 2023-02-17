香港警队“一哥”萧泽颐延任两年 助管理层交接

香港特区政府星期四（2月16日）宣布，原定今年4月退休的香港警队“一哥”萧泽颐将延任两年，协助管理层顺利交接。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，香港警务处处长萧泽颐原定今年4月2日达57岁的退休年龄，但获延任两年，直至2025年4月1日。

港府发言人说，萧泽颐获延任的目的是便利警队管理层顺利交接。

据了解，香港警务处副处长（国家安全）刘赐蕙及副处长（行动）袁旭健今年将先后退休，前者料由国家安全处长简启恩接任，后者则由“未来一哥”大热人选现任警务处副处长（管理）周一鸣平调，而行动处长陈俊燊料接任警务处副处长（管理）。周一鸣去年4月才获委任为副处长，考虑到三名副处长短时间内新旧交替，所以延任萧泽颐稳定大局。

上一次获延任的香港警队“一哥”是卢伟聪，港府在2018年宣布卢伟聪延任12个月，目的是便利警队管理层顺利交接。

1966年出生的萧泽颐，1988年加入香港警队任职督察，2007年晋升为高级警司，先后任职葵青警区副指挥官和机场警区指挥官，2013年擢升为总警司后，接掌了九龙城警区，其后出任人事部人力资源科总警司。

萧泽颐2017晋升为警务处助理处长，翌年升任高级助理处长，2019年获委任为警务处副处长（行动），2021年6月获任命为警务处处长。萧泽颐曾于多所院校修读外地发展课程，当中包括清华大学、史丹福大学、哈佛大学及国家行政学院。