东引岛现疑似大陆气球残体 台防长称仔细研究再做结论

台湾军方在东引岛发现疑似中国大陆气球残体，国防部长邱国正星期五（2月17日）受访时说，台军将在细致研究了解后再做结论。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，台湾陆军司令部星期四（2月16日）证实，东引地区指挥部当天上午11时许发现空中不明物体飘落，并在靶场拾获气球残体，初判是气象探测仪器。

台湾陆军在东引地区发现的气球残体球体直径约1公尺，仪器盒上以简体字标示“太原无线电一厂有限公司”、“GTS13型数字探空仪”及“气象仪器”等字样。

台湾国防部长邱国正17日在立法院接受媒体联访时回应说，台军是在昨天（16日）中午左右发觉该气球，初步研判是气象气球。但他强调，台军料敌从宽，派了一组人进行研究，将该残体进行细部了解后，再做结论。

对于国民党立委陈玉珍称，该物体只是“海漂垃圾”，不会涉及国安。邱国正直言：“不是”，并重申台军“料敌从宽”，他不会看了表象就下定论，仍要经过研拟后再答复。

邱国正强调，最近很多状况对台军来讲，都是很好的状况处置训练题材。从这方面来看，这对台军是有帮助的。另外，台军训练也没有停止，他对官兵很有信心，现在状况的处置也有很大进步。

在被问及美国国防部副助理部长似乎近期有意访台，国防部是否被告知？邱国正说，在他被通知之前，有关相关细节不会说明。但他强调，对台友好的团队如果要来，跟国防部有关的会告知。他的看法是，任何团体或国家，只要对台湾防卫作战提出有利的建言，都是很好的机会。