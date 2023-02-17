台民调：逾六成民众赞成击落进入台空域大陆气球

台湾民意基金会最新民调显示，有逾六成民众赞成将飘入台湾空域的中国大陆气球击落。

据中时新闻网报道，台湾民意基金会星期五（2月17日）公布的最新民调显示，有六成六赞成民众赞成将飘入台湾空域的中国大陆气球击落，一成九不赞成。

台湾民意基金会董事长游盈隆说，这个结果相当罕见，一个清楚且强烈的讯息就是，台湾（中华民国）主权不容许任何外来挑战乃台湾社会共识。

针对近期中国大陆军用气球也曾进入台湾空域，未来如果气球再出现，台军应比照美军将其击落，是赞成这项主张？”民调显示，40.7%非常赞成，25.6%还算赞成，12.2%不太赞成，7%一点也 不赞成，7.1%没意见，7.5%不知道、拒答。

游盈隆说，这个台湾社会共识有明显跨性别、跨世代、跨教育、跨职业背景、跨省籍族群、跨政党、跨统独和跨地域的特质。

游盈隆说，从年龄层看，不分老少，每个年龄群组都呈现一面倒赞成击落，但仔细看可发现，20至34岁和35岁以上的人不赞成比例还是有些有趣的差异。具体地讲，20至24岁有三成一不赞成，25至34岁有二成三不赞成，35岁以上不赞成比例约仅一成七左右。

从省籍族群看，游盈隆说，也是不分河洛人、客家人和外省人都一面倒赞成，河洛人六成六赞成、一成九不赞成，客家人六成九赞成、一成六不赞成，外省人六成七赞成、二成三不赞成。

至于政党倾向，游盈隆说，不分政党属性，包括中性选民在内，也都一面倒赞成；民进党支持者中，八成七赞成、8.9%不赞成，国民党支持者五成八赞成、三成一不赞成，民众党七成赞成、二成四不赞成，中性选民中，五成三赞成、一成七不赞成。

游盈隆说，从统独倾向看，不论是独派、统派或现状派也是一面倒赞成；独派支持者中，八成三赞成、一成不赞成，统派支持者，五成四赞成、三成三不赞成；现状派支持者，五成八赞成、二成八不赞成。