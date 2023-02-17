中国足协前副主席王登峰涉贪污受贿被捕

中国教育部体育卫生与艺术教育司原司长王登峰涉贪污受贿被捕。曾为中国足球协会前副主席的王登峰，是中国本轮足球反腐行动首名被捕者。

综合长安街知事、界面新闻和财新网等报道，中国最高人民检察院星期四（2月16日）下午发布消息，教育部体育卫生与艺术教育司原司长王登峰（正厅级）涉嫌贪污、受贿一案，由山东省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。山东省人民检察院日前依法以涉嫌贪污罪、受贿罪对王登峰作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

去年8月30日，中共中央纪委国家监委网站引述中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组、山东省纪委监委消息称，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组纪律审查和山东省监察委员会监察调查。

作为中国本轮足球反腐行动的第一枪，今年58岁的王登峰去年8月被查时，除司长职务外，还常年担任校园足球主要领导，落马时为全国青少年校园足球工作领导小组办公室主任。去年8月23日，王登峰在辽宁省沈阳市营区举行的2022年全国青少年校园足球夏令营上致辞。这是他被查前最后一次公开露面。

公开简历显示，王登峰1985年毕业于北京大学心理学系，获心理学学士学位，后在北大硕博连读，1990年博士毕业后留校工作。1994年，王登峰担任北京大学团委书记，后曾担任北京大学党委副书记，2006年4月调任教育部语言文字应用管理司司长。2011年11月起，王登峰担任教育部体育卫生与艺术教育司司长。他曾在2014年至2019年担任中国足协副主席。

王登峰被查后，中国足球圈窝案浮出台面。去年11月起，中国国家男足前主帅李铁、中国足协原秘书长刘奕和原常务副秘书长陈永亮相继被查。中国足协主席陈戌源今年2月也被查，成为去年11月以来第四个落马的中国足坛重要人物。