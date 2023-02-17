蓝委杯葛陈建仁首度施政报告 绿委盼“迷途知返”

台湾行政院长陈建仁星期五（2月17日）首度到立法院做施政报告并接受质询，受到国民党立委的杯葛，民进党立委对此表达遗憾，希望蓝委能“迷途知返”。

综合中时新闻网和台湾《联合报》报道，台湾立法院新会期17日开议，国民党团占领议事台阻止行政院长陈建仁上台做施政报告，向陈建仁喊话要“发现金一万元”。

陈建仁受访时说，到立院接受质询如履薄冰、战战兢兢，陈建仁表示会用诚挚的心来和立委沟通，希望能给他做施政报告的机会。期许特别预算案的通过，希望杯葛不要耽误法案、预算案通过的时机。

国民党立委林为洲说，今天（17日）如果不杯葛，发现金一万新台币（下同，约440新元）就没希望，因为民进党团已打算下周二（21日）院会就要处理特别条例，直接朝野协商后表决，所以今天一定占据主席台，坚持普发现金一万新台币。只要执政党答应发现金一万新台币，马上让陈建仁上台做报告。

林为洲质疑，超征税收本来就是老百姓的钱，为什么每年会超征，每年预估税征都错，财政部到底在做什么，如果是算错公式，难道都不会调整吗？质疑里面有猫腻。

国民党立委赖士葆说，疫后特别条例如假包换是大撒币，救民进党选情，救青年选票，政治考量远高于一切，原本预估超征4500亿新台币，统计后比预估多出450亿新台币，如果全数拿来还税于民，普发现金一万新台币绝对足够。

对于国民党立委在立院的杯葛行动，民进党立委郑运鹏说，2月17日院长做施政报告是立法院朝野协商的共识，国民党也很高兴在协商签名我们是主人、院长是客人，总不能主人邀请，结果国民党改变态度设了一个坑，身为主人失礼了。

郑运鹏指出，国民党的标语和诉求内容都可在总质询跟陈建仁质询找到答案，他们又犯老毛病，不走正常权益，不走质询，霸占议场，也不发言，更放弃权益总质询。

郑运鹏说，如果陈建仁今天（17日）能顺利上台做报告，国民党所有诉求反而能得到答案，这才是在野党该做的，设了一个局邀请院长来，不尽到主人的责任是不礼貌，令人感到很遗憾也很无奈。