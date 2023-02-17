中国银保圈因“七年轮岗”下岗的高管增多

中国银行保险圈内因“超过关键人员任职期限”而“下岗”的高管开始增多。

据财联社报道，继广州农商行行长易雪飞被曝因履职期限到期，今年1月开始不履行行长职责之后，青岛农商行也发布公告称，因超过关键人员任职期限的相关规定，董事会秘书隋功新申请辞去职务。

关键人员和重要岗位员工轮岗制度出自《关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》。文件明确“关键人员和重要岗位轮岗要求”显示，银行保险机构应结合自身行业、所处地域的特点，加强重要岗位管控，建立关键人员和重要岗位员工轮岗制度，轮岗期限原则上不得超过七年。

从50号文规定内容看，不仅涉及银行保险机构的高层管理人员，对于关键的业务中层甚至重点岗位员工亦有轮岗和最长任职期限的要求。

文件规定“对于在业务运营、内控管理和风险防范等方面具有重要影响力的各级管理层成员、内设部门负责人和重点业务岗位员工，应明确轮岗期限、轮岗方式等要求，严格实行轮岗”。

不过，虽然中国50号文对“超过关键人员任职期限”有规定，但通过choice数据对上市银行和保险公司高管任职情况进行梳理对比发现，目前依然有部分高管疑似超期服役。据不完全统计，目前在上市金融机构中有七家机构共计九名高管的任期可能与“关键岗位”任职期限原则上不得超七年产生冲突。上市银行中，至少有四位高管在现岗位任职时间超过七年。

此外，渝农商行、常熟银行各有一名高管即将满七年期限。而郑州银行首席信息官姜涛、新华保险总裁助理岳然和苑超军三人任本职均超过七年，但是期间兼任新的岗位，中国50号文未对兼任情况的做明确界定。

