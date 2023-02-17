国民党杯葛议事 陈建仁首场施政报告延至下周五

台湾行政院长陈建仁星期五（2月17日）应邀到立法院做施政报告并接受质询，受到国民党杯葛议事，其首场施政报告将展延至下星期五（2月24日）。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，台湾立法院新会期今天（17日）开议，新任行政院长陈建仁首度应邀列席立法院报告施政方针并接受质询。但在国民党立委杯葛下，陈建仁与阁员接近中午才进入议场。国民党立委认为行政院送来的书面资料，吹捧政绩、不见败选反省，并表达超征税收部分“发现金1万元”的立场。国民党团中午作出让步，表示民进党释出善意，陈建仁施政报告将延至下周进行。

台立院新会期伊始，朝野攻防开打，国民党立委17日上午9时前陆续进入议场，陆续占据官员席、发言台、质询台及备询台，并排放“温暖坚韧内阁，发现金一万元”，“护高端、挺抄袭、出来面对”等标语图卡。院会原定上午10时进行报告事项，陈建仁预计上午10时20分列席做施政报告并接受质询，但院会在国民党团杯葛下持续空转。

经朝野协商后，陈建仁、行政院副院长郑文灿等官员约于上午11时半陆续进场，民进党立委鼓掌迎接、争相合影，国民党团则在一旁高喊“普发现金一万块”，双方阵营未发生冲突。

台立法院长游锡堃接着宣布开会，处理完报告事项后，游锡堃裁示，依朝野协商结论，2月21日进行税收超征全民共享发放特别条例草案表决和立法程序，请各党团干部于20日下午2时30分至议场三楼协商；随后宣布今天（17日）院会休息，陈建仁则未上台报告。

国民党立院团总召曾铭宗说明，民进党团下周二就要通过疫后特别条例，国民党团藉最后机会向行政院和民进党要求，一定要发放现金一万元，稍早朝野协商时，民进党团对特别条例“空白授权”的部分已有善意回应。

曾铭宗说，国民党团并要求四件事情，以检验陈建仁内阁是否“温暖坚韧”，包含低薪、能源、长照及劳保；民进党团也同意，陈建仁下周五（24日）进行施政报告时将提出书面报告，因此国民党团今天（17日）的陈情和抗争已取得善意回应，也会在全民协助下继续努力、捍卫权利。