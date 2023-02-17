美参众两院跨党派议员提案关闭香港驻美经贸办事处

美国参众两院跨党派议员提案，要关闭香港驻美经贸办事处。

据美国之音报道，美国共和党籍参议员卢比奥（Marco Rubio）办公室星期四（2月16日）发表声明说，香港经济贸易办事处（HKETO）是香港特别行政区驻美国的官方代表处，享有一系列特权、例外和豁免权。

声明说，香港驻美经贸办当时获授予特权的前提是，香港不受中国大陆控制。不过，在北京2020年在香港实施《国家安全法》后，香港的情况发生了变化。

卢比奥领导推出的两党法案《香港人权与民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）颁布后，美国已不再承认香港的自治地位。

随后，卢比奥和民主党籍参议员杰夫·默克利（Jeff Merkley）提出《香港经济贸易办事处认证法案》（Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO) Certification Act），以重新评估香港失去自治地位后，美国对香港驻美经贸办的认证。

卢比奥说，随着中国继续破坏香港的民主和自治，美国必须确保香港经贸办事处不再享有外交豁免权，其特权将被取消。

默克利也说，香港从一个开放的社会变为北京控制下的另一个中国城市，美国因此失去了单独对待香港经济贸易办事处的理由。

美国共和党籍众议员克里斯·史密斯（Chris Smith）和民主党籍众议员吉姆·麦戈文（Jim McGovern）将在美国众院提出与参议院相应的配套法案。

史密斯说，香港经济贸易办事处已成为中国大陆的职能前哨，北京扼杀了香港的公民和政治权利，撕毁了《香港基本法》和《中英联合声明》。“一国两制”已经死亡，美国法律必须更新以反映此现实

麦戈文说，多年来，中国政府有系统地抹杀了香港人民享有的自由和自治，违反了他们的协议。

麦戈文说，美国国会授予香港外交机构的地位，以承认其特殊的自治地位。“但是，如果北京想把香港当作任何其他中国城市对待，那它可能不值得获得单独的外交利益。这项两党法案将回答此问题。”

如果《香港经济贸易办事处认证法案》获得通过，将要求美国总统在法案颁布后30天内，认证是否值得延长香港驻美经贸办目前享有的特权、例外和豁免权。如果美国总统认为香港经贸办不再享有外交豁免权，香港驻美经贸办必须在六个月内终止运作。