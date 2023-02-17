意外长吁中国施压要求俄在乌克兰问题实现公正和平

意大利副总理兼外长塔亚尼呼吁中国向俄罗斯施压，要求俄国在乌克兰问题上实现公正的和平。

据法新社报道，塔亚尼星期四（2月16日）在罗马与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅会面，会后在意大利外交部声明中说，在推进实现和平方面，中国必须发挥根本作用。塔亚尼确信，中国已做好准备，做出这一承诺。

意大利外交部在声明中说，塔亚尼“重申有必要向俄罗斯施压，通过外交上支持、有效制裁、人道援助，以及为受害者伸张正义，为‘公正的和平’创造条件。”

中国外交部在官网公布，王毅强调，在乌克兰问题上，中国所做的一直是劝和促谈。形势越是复杂，越需要坚持政治外交努力，寻找各方都能接受的解决办法。

王毅说，中意可以全面重启各领域交往合作，尽快行动起来，把被疫情耽误的时间抢回来。中国愿进口更多意大利优质产品，支持意国企业扩大在华市场份额，希望意大利为中国企业提供公平、透明、非歧视的营商环境。

他也说，中国重视意方在国际舞台的地位和影响，期待意大利为中欧关系发展作出积极贡献。

王毅之前在巴黎会见法国总统马克龙时说，中国愿同法国等一道探索乌克兰问题的政治解决路径，尽快实现停火止战。法国爱丽舍宫公布，马克龙和王毅在会中提出相同目标，将根据国际法在乌克兰促进和平。

中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建告诉《联合早报》，中法会后发表的声明显示，两国仍在乌克兰问题上不断加强沟通并寻求更多共同立场，包括管控战争的外溢效应等。