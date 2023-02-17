字节跳动放慢节奏：双月绩效考核调整为季度

字节跳动内部人士字节跳动CEO梁汝波发内部信宣布调整目标制定和回顾的周期，把原来的双月OKR（Objectives and Key Results，即绩效考核）改为季度OKR，把公司级的双月会改为季度会。

据界面新闻报道，对于调整的原因，梁汝波在内部信中指出，公司现在大部分业务相对成熟复杂，双月变化不明显，回顾周期可以更长些。

梁汝波指出，此次调整是希望更灵活一些。业务快速变化，或者处于关键时期，可以选择在季度中增加一次回顾和对齐会议；业务变化较慢，可以选择两个季度开一次会议。总体减少会议频次后，也可以增加一些主题会议，让讨论更加深入。

过去几年，字节一直使用着双月OKR的绩效考核，而且抖音、今日头条等核心产品一直遵循数据驱动的原则，核心业务岗位的OKR基本都是DAU或者收入等数据指标，字节跳动有一套精准计算每个业务团队的成本和产出（DAU或收入）的算法。这套方法论和考核方式成为此前抖音、今日头条等产品高速增长的基础。

分析认为，但当全行业增长红利见顶，抖音、今日头条等成功产品的增长越来越难，去年字节跳动旗下产品的DAU增长不及预期，双月考核以及数据驱动让很多员工疲于应付，效果适得其反。而在其他探索性的新业务中，双月考核容易让团队短视，并缺乏长远发展的耐心。这也导致字节跳动内部出现无效内卷的情况。

梁汝波在内部信中也对此现象进行了回应。他说，之前收到一些反馈，比如说双月会准备时间长（甚至有的部门会排练），但信息增量少，有质量的讨论少。这些现象与会议频次无关，也不是调整节奏的原因。公司需要通过加强字节范和领导力原则来直面这些问题。注重会议效率，文档清晰简单，不堆砌材料，不包装不走形式，做到求真务实、坦诚清晰。

