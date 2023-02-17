中国最高检：针对违法违规减刑假释展开整治行动

中国最高人民检察院星期五（2月17日）公布，他们针对违法违规减刑、假释等顽瘴痼疾展开整治行动。

据中国央视新闻报道，最高检在新闻发布会上，介绍五年来巡回检察制度改革推进，在加强刑事执行检察、促推监管改造法治化水平方面取得的进展。

最高检相关负责人介绍，针对纸面服刑、提钱出狱等顽瘴痼疾和监管改造等问题，最高检自2020年起组成16个巡回检察组，开展跨省监狱交叉巡回检察，实现参加、接受跨省监狱交叉巡回检察的省份全覆盖。

巡回检察组聚焦刑罚变更执行和监管执法等重点领域，关注重点监区、重点人员、重大事件，深挖违规违法问题背后可能存在的司法工作人员相关职务犯罪线索，整治违规违法“减假暂”（减刑、假释、暂予监外执行）顽瘴痼疾。

巡回检察实施以来，全国检察机关共开展监狱巡回检察4900余次，提出书面检察建议5200余件，提出纠正违法4100余件，通过监狱巡回检察立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件近190人。

此外，在总结监狱巡回检察经验的基础上，2021年最高检在20个省份部署开展看守所巡回检察试点。2022年全面推开看守所巡回检察，最高检首次直接组织跨省看守所交叉巡回检察，涉及河北、湖南等四个省的相关看守所。全国检察机关共开展看守所巡回检察2100余次，提出检察建议2400余件，纠正违法通知书4600余件，发现职务犯罪和违法违规问题线索250余件。

全国检察机关也从2022年4月开始，积极探索对社区矫正开展巡回检察，加强对交付执行、收监执行等重点环节的法律监督。截至2022年12月，全国检察机关共开展社区矫正巡回检察2900余次，共提出检察建议2700余件，纠正违法通知书1.5万余件，发现职务犯罪和违法违规问题线索120余件。

新华社属下的《半月谈》期刊在2020年报道，内蒙古一名男子因杀人而被判有期徒刑15年，但他却没有坐过牢，之后还当上地方人大代表。官方对此展开调查，74人被问责。