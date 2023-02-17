国际调解院筹备办在港设立 秦刚吁共同打造权威可信专业机构

国际调解院筹备办公室星期四（2月16日）在香港举行成立仪式。中国外交部长秦刚视频致词时呼吁，共同打造一个权威可信、高效专业的国际调解机构。

综合网媒“香港01”、新华社和中国外交部官网消息，筹备办公室是根据中国去年与相关国家签署的《关于建立国际调解院的联合声明》在香港成立，开展建立国际调解院的筹备工作。印度尼西亚、巴基斯坦、老挝、柬埔寨、塞尔维亚、白俄罗斯、苏丹、阿尔及利亚、吉布提等均是《联合声明》的签署国。筹备办公室主任为孙劲博士。

中共中央政治局委员、国务委员王毅星期四向国际调解院筹备办公室成立仪式致信，对筹备办公室成立表示祝贺。

王毅在贺函中说，当前世界进入新的动荡变革期，需要有破解难题的良方、凝聚共识的力量和引领时代的担当。作为负责任大国，中国始终做世界和平的建设者、国际秩序的维护者和公共产品的提供者，积极探索新形势下国际争端的和平解决之道。

他强调，中国与有关国家共同发起建立国际调解院，致力于以和平方式处理分歧，以对话协商解决争端，以互利互惠摒弃零和博弈，回应国际社会对和平安全、公平正义、合作共赢的强烈诉求。希望筹备办公室在香港特区政府的大力支持下，早日完成谈判，为促进人类和平事业、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

中国外交部长秦刚在成位仪式上视频致词时说，筹备办公室的成立标志着国际调解院进入实质性创建的新阶段。国际调解院将是世界上首个专门以调解方式解决国际争端的政府间国际法律组织，旨在实现争端各方的合作共赢，对促进国际和平安全发展和国际秩序稳定具有重要意义。国际调解院必将充分发挥其灵活、经济、便捷的独特优势，为各国和平解决国际争端提供新的选择。

他也说，未来的筹备工作任务更艰巨，需要集众智、汇群力、增互信，共同打造一个权威可信、高效专业的国际调解机构，并提出四点建议，即恪守相互尊重的宗旨，通过协商找到解决方案；发挥共商共建的合力，对所有国家开放，求同存异，携手共建；持开放包容的精神，将国际调解院打造成文明互鉴的范例，更好造福人类和平事业；实现均衡发展的目标，推动国际争端解决机制向更加公平普惠的方向发展。

香港特首李家超通过视频致词时指出，在香港设立国际调解院筹备办公室，充分体现三个特点，即体现国家对香港的信任和支持；体现香港在“一国两制”下的独特优势；体现香港专业服务能为全球法律和争议解决服务作出的贡献。

他说，香港的法治评分在亚洲位居前列，法律制度稳健，拥有优秀的法律及争议解决人才，是全球受欢迎的争议解决服务中心。在中国中央政府的大力支持下，相信香港必定能为国际调解院的成长提供最佳的土壤。