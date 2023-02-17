中国高层据报将额外审查福特与宁德时代合作项目

知情人士透露，中国高层计划对美国福特公司和中国电池巨企宁德时代达成的合作项目进行额外审查，以确保宁德时代核心技术的安全。这是中美地缘政治局势紧张致使商业活动复杂化的又一证明。

据彭博社星期五（2月17日）报道，福特星期一（13日）称，此次合作将使宁德时代的磷酸铁锂（LFP）电池技术得以在密歇根州电池厂使用。福特对这个新厂的投资总计35亿美元（约47亿新元），该公司既是运营方，也是控股方。

知情人士称，该项目在获得中国地方政府技术安全监管批复后，中国高官做出额外审查指示。尽管这项合作体现了中国的技术优势，并凸显其对稳定全球供应链做出的贡献，中国官方仍希望确保项目不会造成核心技术泄露，或与中国对美国机构和个人的制裁相冲突。

知情人士称，审查结果将向中国政府高层汇报，目前并不清楚这些审查将以什么形式进行，或持续多久。其中一位知情人士说，没有迹象显示该审查会令项目被叫停。

另几位知情人士说，这个计划受到中国高层额外安全检视，一方面是交易本身的重要性，另一方面是考虑到其对中美关系的影响。

因信息未公开，上述知情人士不愿具名。中国商务部、发改委和工信部星期四（16日）暂未回复彭博社置评请求。宁德时代也未回应置评请求。

福特在电邮声明中说，“我们不知道中国官员对此事有任何介入”。

另一方面，美国参议院情报委员会主席沃纳（Mark Warner）批评，北京此次审查是既讽刺又虚伪之举。

沃纳说，西方国家的企业过去20年必须向他们的同行转移技术，或被商业间谍窃取公司机密，但如今北京要求对美中这次合作（福特和宁德时代）进行额外审查实在虚伪。“他们（北京）一直强迫技术转移和窃取技术，如今却要逆向操作。”