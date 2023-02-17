台行政院发言人陈宗彦回应地方任职多次接受性招待：抹杀人格

台湾行政院发言人陈宗彦被爆料在地方政府任职时多次接受当地酒店业者的性招待，星期五（2月17日）亲自出面说明，称一切是未经查证的内容，是对个人人格的抹杀。

综合台湾《自由时报》、中时新闻网和壹苹新闻网等报道，台湾行政院新任院长陈建仁的内阁上任不到一个月，先是台湾的国家运输安全调查委员会主委杨宏智遭爆上班摸鱼，最终黯然请辞下台，今天（17日）再爆出甫上任的高官11年前任职地方政府期间，多次接受酒店业者性招待。

有媒体17日报道，行政院高官任地方公职期间，接受酒店业者性招待，但未揭露身份。民众党立委陈琬惠17日在记者会上，指控行政院发言人陈宗彦在任职台南市府首长期间，与酒店业者过从甚密、多次不当接受业者性招待，呼吁行政院长陈建仁彻查，且要求陈宗彦知所进退，宣布下台。

陈宗彦17日下午亲上火线回应说，这是未经查证的报道，将一个人的人格抹杀。他强调自己在台南服务期间，从担任市议员到市府从未被检调侦办调查，一直谨守依法处理的分际，是从事公职对自我的要求，从地方公所到市府一直秉持这样的原则。

陈宗彦最后说，对特定媒体未经查证，先将一个人处理掉，然后图卡所有一起来，让他感到痛心。“台湾政治不该沦落到这种程度，一个人在工作岗位上努力工作，却被这样处理是不应该的，大家应该说实话”。

陈宗彦全程仅花2分20秒说明，仅强调爆料的报道未查证、从未被检调约谈侦查，却未明确否认是否接受性召待问题，结束后快闪，未开放现场媒体提问，留给现场记者一团问号。

陈宗彦开记者会驳斥遭爆料内容后，陈琬惠在脸书发文痛批，陈宗彦的回应记者会无比可笑，根本回避所有问题，更点名炮轰“请问陈建仁、赖清德：要背书吗？”