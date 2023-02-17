大陆男在台被路灯电死获“国家赔偿” 陆委会澄清与国籍无关

一名大陆男子在台湾高雄市骑行时遭漏电路灯触电身亡，法院判定当地政府养工处依“国家赔偿法”赔偿463万元（新台币，下同，约20万新元）。媒体报道称，法官认为“大陆人民也是中华民国人民”，故适用相关法律，不过台陆委会立即发文澄清从未有过上述表述。

据《联合报》、《自由时报》等台媒星期五（2月17日）报道，该大陆男子2018年8月触碰高雄市一漏电路灯身亡后，其家属赴台提出“国家赔偿”诉讼，要求高雄市政府工务局养工处赔偿精神抚慰费和抚养费。

养工处在一审时认为，该男子是大陆人，不适用“国家赔偿法”，但高雄地方法院认定，养工处疏于管理，导致路灯漏电，认为养工处有疏失责任。

报道还说，“法官也认为大陆地区人民也是中华民国人民”，故判养工处败诉，须赔家属463万元。

案件经历二审上诉，仍认定养工处有责任，维持一审原判决，全案仍可上诉。报道没有提到二审中养工处是否针对“国家赔偿法”部分再次提出过质疑。

相关报道发布后，台湾陆委会星期五晚上发布新闻稿，澄清其函复高雄地方法院的内容中，并未指称大陆人为“中华民国国民”。

陆委会说，针对有媒体报导，上述案件法官经函询陆委会，获函复“中国大陆人民也是中华民国人民”，适用“国家赔偿法”恐有误会。陆委会函复内容从未说明该案因申请人为中国大陆人民“是中华民国国民，故适用国家赔偿法”。

陆委会说，此前回复内容为，“国家赔偿法”对于大陆人请求“国家赔偿”，没有明文特别规定。

陆委会强调，依“国家赔偿法”规定，“本法于外国人为被害人时，以依条约或其本国法令或惯例，中华民国人得在该国与该国人享受同等权利者为限，适用之。”

陆委会也说，因两岸相关法律规定和构成要件均不相同，故具体个案中大陆人是否适用上述“平等互惠原则”，应由受理赔偿机关及主管机关法务部本于权责审认。