云南厅级女官员被双开 通报指与多人发生不正当性关系 

云南省纪委监委网站通报“80后”正厅级女干部段颖被双开（开除中共党籍及公职）的消息，并罕见点出她“与多人发生不正当关系”。

云南省纪委监委网站星期五（2月17日）通报，日前，经云南省委批准，云南省纪委监委对省投资促进局原党组书记、局长段颖严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，段颖丧失理想信念，背离初心使命，对抗组织审查，在组织函询时不如实说明问题；官德不修，底线失守，与私营企业主勾肩搭背，大搞权钱交易，长期收受礼品礼金，接受旅游活动安排，与他人搞权色交易；私德不正，严重违反社会公德、家庭美德，与多人发生不正当性关系；利用职务便利，为他人在承揽工程项目、工程款拨付、转接党组织关系等方面提供帮助，非法收受他人财物。

依据有关规定，经云南省纪委常委会会议研究并报云南省委批准，决定给予段颖开除党籍处分；由云南省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，段颖是彝族，1982年10月出生，贵州兴仁人，她曾通过竞争性选拔出任红河州泸西县县长，此后历任红河州商务局党组书记、局长，红河州发展和改革委员会党组书记、主任等职，2017年任共青团云南省委党组成员、副书记。

2021年1月，云南省委组织部发布省管干部任前公示公告，其中，段颖拟任省直单位正厅级领导职务。随后，她出任云南省投资促进局党组书记、局长，直至去年8月落马。