中国驻美使馆：勿让一只“流浪气球”带偏中美关系

中国驻美国使馆临时代办徐学渊当地时间2月17日在美国《华盛顿邮报》发表题为《中美关系不应因“流浪气球”随风逐流》的署名文章说，中美关系是世界上最重要也是最复杂的双边关系，其历程从来不是一帆风顺，而是在不断出现和克服困难的过程中向前发展。希望美方同中方相向而行，勿让一只“流浪气球”带偏中美关系，采取切实措施，防止事态继续朝着错误方向发展，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。

根据“中国驻美国大使馆”微信公众号发布的全文，徐学渊说，美方对中国一艘民用无人飞艇“流浪气球”的处置给中美关系带来新的挑战，也在考验双方能否妥善处理意外突发事件。

这艘民用无人飞艇用于气象科研，因受西风带影响且自身控制能力有限误入了美国领空，事实十分清楚。中方在认真核查后第一时间向美方通报，要求美方以冷静、专业、低调方式妥善处理。但美方无视事实、公开抹黑中方民用飞艇为“中国人民解放军间谍气球”，在该飞艇不对美安全构成实质威胁的情况下滥用武力将其击落。美方还变本加厉炒作中国有一个针对世界各国的“高空气球侦察计划”，并非法制裁6家中方企业和机构。美方反应过度和借题发挥导致事态复杂化、扩大化，使一起孤立的意外事件给中美关系再添新伤。

徐学渊在文章中指出，中美关系是世界上最重要也是最复杂的双边关系，其历程从来不是一帆风顺，而是在不断出现和克服困难的过程中向前发展。中美间的许多问题源于战略误解、误判，飞艇误入美境内这一不幸偶发事件演变成目前的局面是最新的例证。

文章说，出现问题并不可怕，关键是有没有妥善处理问题的诚意和能力。中美关系需要“全过程”管理，需要着眼大局加以实现。什么是中美关系的大局？那就是两国共同利益远远大于分歧这一基本事实，是一个健康稳定的中美关系符合两国和世界人民根本利益这一重要道理。在中美关系处于困难之际，要有尊重事实、回归理性的勇气和智慧。任何情绪化、政治化的举动，在损害对方的同时，也必然会导致反噬，伤及自身。中美双方如能妥善解决气球事件，将向两国人民和国际社会展示，中美能够以相互尊重的负责任态度，来管控分歧、避免对抗。

文章最后说，中方一贯主张加强中美各层级交流对话，这也是两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，双方都有责任贯彻落实。过去的经验归结到一条，就是中美合则两利，斗则俱伤。希望美方同中方相向而行，勿让一只“流浪气球”带偏中美关系，采取切实措施，防止事态继续朝着错误方向发展，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。