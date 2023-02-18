台政院发言人陈宗彦卷性丑闻疑云请辞获准

台湾行政院发言人陈宗彦因卷入性丑闻疑云，星期五晚请辞发言人职务。行政院秘书长李孟谚当晚说，行政院长陈建仁批准陈宗彦请辞，并指定政务委员、前发言人罗秉成暂时代理发言人一职。

根据联合报报道，陈宗彦透过行政院媒体群组发声明说，有关部分媒体对于其个人的报导，相关内容未经查证，任意揣测，对其人格全盘抹煞，令人感到痛心与遗憾，为避免因个人所涉过去事件影响行政团队，已经向行政院长陈建仁提出辞呈，自行面对与处理。

针对陈宗彦请辞发言人一事，行政院秘书长李孟谚当晚表示，陈宗彦发言人认其个人过去所涉事件虽已对外澄清，但仍造成行政团队的困扰，为不影响政务的推动，稍早已向行政院长陈建仁请辞，陈院长感谢陈宗彦在这段时间以来的协助与承担，予以准辞，并指定政务委员、前发言人罗秉成政暂时代理发言人一职。

陈宗彦表示，他自担任台南市议员开始到后续至台南市政府服务期间，从未遭检调约谈，对报导所称检察官曾对他分案调查，并以查无实据签结之事，毫无所悉。

陈宗彦重申，在他担任公职期间，对于民众的陈情及服务皆依法处理、谨守分际，这也是他对于从事公职的自我要求。

基于个人的事自己承担面对，为免部分特定媒体及有心人士刻意政治操作而影响行政团队及政务之推动，陈宗彦已向院长陈建仁提出辞呈。

陈宗彦强调，新内阁甫成立，有许多重要政策待推动，不该因个人所涉过去事件而受到影响，关于个人的清白，他将自行面对与处理。

