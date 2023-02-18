夏立言：访陆设定的目标都达到 没有卖台的问题

台湾国民党副主席夏立言本月8日率团访问大陆，星期五晚从成都返台。夏立言受访时表示，此行设定的目标都达到了，建立大家的交流，对未来交流是好事，没有卖台的问题。

根据联合报报道，被问到台湾基进在机场外抗议夏立言访陆是卖台的问题，夏立言表示，有没有卖台大家都看得很清楚，他们去的目的就是去关心台商，见了很多人交换意见，也帮很多台湾的农渔民发声，对此也看到大陆方面的回应。

夏立言强调，这次见了台办新的负责人，建立大家的交流，是很成功的访问，没有卖台的问题。有没有卖台，对台湾是不是做好事，不是由他们说了算，是由台湾的人民来说。

对于此行的收获，夏立言表示设定的目标都达到了，包含关怀在大陆的台商、一起座谈，以及向陆方反映台湾农渔民心声、也得到了正面的回应，以及和新涉台官员交流认识，对未来交流是好事。

夏立言此次率团访问大陆，先后与中共中央政治局常委王沪宁、新任国台办主任宋涛、北京市委书记尹力、上海市委书记陈吉宁、湖北省委书记王蒙徽及重庆市委书记袁家军会晤；他此前受访表示，赴陆三项目的，包含关怀在陆台商台生、向陆方反映台湾农渔民心声，以及和新涉台官员交流认识，在过去几天都达成了，相信未来两岸的交流会更多。