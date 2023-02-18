中国商务部研究院副院长：不可靠实体清单制度有利于维护可预期的营商环境

中国政府星期四将洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司两家美国实体列入不可靠实体清单，中国商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威对此表示，此举在充分展示中国政府捍卫国家主权、安全、发展利益的坚强意志的同时，也反映出中国政府审慎操作，为在华外资企业持续提供更加稳定、公平和可预期营商环境的坚定决心。

张威星期五（2月17日）接受新华社专访时说，上述两家对台军售的美国企业危害中国主权、安全、发展利益的事实清楚，中国政府迅速出手，没有经过一般的调查程序，直接将其列入不可靠实体清单，外界对此产生了一些担忧：中国是否转向保护主义、不再维护国际经贸秩序？其实不然。

张威介绍，规定第一条开宗明义指出，建立不可靠实体清单的目的是维护国家主权、安全和发展利益，维护公平、自由的国际经贸秩序，保护中国企业、其他组织或者个人的合法权益。规定第三条更是鲜明指出，中国政府反对单边主义和保护主义，维护多边贸易体制，推动建设开放型世界经济。2020年9月20日，商务部条法司负责人在答记者问时进一步明确，中国政府坚定维护多边主义的立场不会变，中国政府坚持深化改革、扩大开放的立场不会变，中国政府坚决保护各类市场主体合法权益的立场不会变。

张威表示，与美西方一些国家泛化国家安全概念、滥用“黑名单”制裁的做法相比，中国不可靠实体清单制度设计已尽显克制，对不可靠实体的认定标准、执法程序、法律责任作出公正透明规范的制度安排。例如，适用范围严格限定，仅针对极少数违法的外国实体，不会任意扩大范围。这些制度设计既能够确保不可靠实体清单制度有序运行，也能够保障外国实体的合法权益，生动反映出中国政府反对单边主义和保护主义、维护多边贸易体制、推动建设开放型世界经济的一贯立场。

张威还介绍，2019年5月中国宣布将建立不可靠实体清单制度，2020年9月规定正式出台，中国政府历时近一年半，认真研究、审慎论证，多次听取有关方面意见，反映出中国政府对待不可靠实体清单制度的严肃精神。到今年2月16日中国政府方才首次运用这一正当防卫利器，更加体现出高度负责任态度。

“中国政府此次依法将两家美国企业列入不可靠实体清单，十分严谨、相当慎重。”张威说，多年来，洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司不顾中方反对，多次对台出售进攻性武器。即便如此，中国政府在出手时仍克制有度，未将雷神母公司列入清单，而是仅针对雷神导弹与防务公司，充分体现出有关决定精准、审慎、适度，绝非滥施惩戒，衬托出中国政府有所为、有所不为，坚定保护其他市场主体合法权益的理念。任何遵守中国法律法规、遵守市场规则、遵守契约精神的“可靠”企业完全不必对号入座。

张威认为，近年来，全球范围内单边主义、贸易保护主义抬头，一些国家泛化“国家安全”概念，滥用出口管制措施，滥用长臂管辖手段，对全球经济贸易的增长和全球产业链供应链分工造成了严重损害，对全球技术创新和产业发展产生严重影响，也破坏了国际经济秩序和多边贸易体制，损害了全球经济和包括中国在内的各相关国家利益。中国始终坚定不移扩大对外开放，以高水平开放推动高质量发展，催生中国与世界共同发展的新机遇，赢得国际社会普遍肯定和信任。中共二十大报告提出“中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略”，并强调“推进高水平对外开放”，中国扩大高水平开放的决心不会变，中国开放的大门只会越开越大。

张威说，近年来，在新发展理念的引领下，中国积极采取各种有效措施，推动市场准入大幅放宽、外资管理更趋优化、服务能力显著提升，对外开放水平持续提高，不仅支撑了中国经济社会稳定健康发展，为世界经济的复苏做出了卓越贡献，也为外资企业在华发展创造了良好的环境。2022年末召开的中央经济工作会议明确提出要更大力度吸引和利用外资。外资企业是中国市场主体的重要组成部分，是中国全面建成小康社会的重要参与者、见证者和贡献者。中国政府始终支持外资企业在华发展，为守法合规经营的外资企业创造良好条件。

“中国向来重信守诺。”张威说，从规定出台实施，到中国政府此次依据规定作出决定，中国政府的态度一以贯之、从未改变，那就是为那些守法合规的在华外商提供更加稳定、公平和可预期的营商环境，排除不法行为干扰。正如商务部新闻发言人在答记者问中所强调的，《不可靠实体清单规定》的适用范围是严格限定的，不会随意扩大范围，广大外商投资企业不必担心。

张威表示，展望未来，中国政府将坚定保护各类市场主体合法权益，对那些遵守中国法律的外国企业来说，中国的营商环境不仅不会变差，只会越来越好。中国将一如既往地欢迎外国投资者来华投资兴业，让广大外商愿意来、留得住、发展好，始终成为外商投资的热土。