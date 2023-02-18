港大禁用ChatGPT撰写论文及课题评估

聊天机器人ChatGPT近日风靡全球，大学生借助ChatGPT撰写论文的问题引起讨论。香港大学副校长何立仁（Ian Holliday）星期五（2月17日）去信教职员和学生，指校内禁止在课堂、功课和其他评估中使用ChatGPT或其他AI相关工具，若学生需要使用有关程序，须事先获得课程讲师的书面许可，否则会当作抄袭个案处理，这也是香港首个禁止使用AI软件的大学。

根据香港01报道，何立仁在电邮提到，若有学生违规使用ChatGPT等相关程序，如同取用他人的作品，当中涉及“欺骗”（deceive）成份；而在无授权下使用ChatGPT或其他AI工具的答案，也符合有关定义，故日后会将有关个案当潜在“抄袭”（plagiarism）个案处理。

他还说，若教师怀疑学生使用ChatGPT等AI工具，可要求学生讨论有关论文或作品，设额外的补充口试、新增课堂考试等采施。

何立仁强调，校方肯定应用人工智能的重要影响，正计划举行校园辩论，邀请教师和师生就此对谈，但要将AI工具纳入长远政策，仍要一段长时间，目前正是学期的中段，每周都有课程和评估，难以突然使用新的政策，校方才决定采用短期措施应对。

香港大学校长张翔上周五形容ChatGPT将对社会带来“革命性”影响，如可仿记者撰写新闻；校方将推动人工智慧及数据科学领域发展，也会迎来AI挑战，“给我们的挑战是如何分辨学生中期论文和期终论文。”

香港浸会大学未明确禁止使用ChatGPT，但表明极度重视学生和教学人员的学术诚信，若有学生把并非由他们自己完成的功课或作品，讹称由他们自己完成，均会被视为抄袭，大学会采取相关的纪律行动。

校方表示，会根据实际情况，不时审视在各种教学活动中评估学生学习成效的方式，同时期望及促进学生善用科技进行学术探究和创作。

香港城大表示，大学有既定机制和程序处理事务，需时研究有关议题，现阶段未有定案。