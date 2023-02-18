王毅会见德总理朔尔茨：愿全面重启同德欧各领域交往

在德国出席第59届慕尼黑安全会议的中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅当地时间2月17日会见德国总理朔尔茨时说，中方愿全面重启同德国及欧洲的各领域交往，扩大互利合作。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅向朔尔茨转达中国领导人的亲切问候。王毅表示，中国已成功克服疫情影响，经济呈现强劲复苏。中方愿全面重启同德国及欧洲的各领域交往，扩大互利合作，增进相互了解。双方可以积极筹备新一轮政府磋商，规划两国关系发展蓝图，使中德合作继续走在世界前列。中德双方应共同支持多边主义和自由贸易，反对脱钩断链，切实维护全球产供链稳定。

双方就乌克兰问题深入交换了看法。王毅表示，中德都是独立自主的大国，对维护世界和平、应对全球挑战肩负着共同责任。中国始终站在和平一边，致力于劝和促谈，主张尽快停火止战。希望德方为推动局势降温发挥建设性作用。

王毅当天会见德国外长贝尔伯克时说，慕尼黑安全会议是重要的国际平台，期待本届会议发出和平的声音，形成合作的共识，共同维护多边主义，维护联合国宪章，维护二战后得来不易的和平局面。中德社会制度、文化背景不同，但维护世界和平、促进全球发展符合双方共同利益，也是大家的共同责任。中国愿同德方加强沟通，增进了解，为中德关系的健康稳定发展、为完善全球治理做出努力。

王毅还说，理解欧洲国家对乌克兰危机的关切，危机拖得越长，欧洲受到的损害就越大，类似北溪管道被炸毁这种事件也可能不时发生。中方在乌克兰问题上始终致力于劝和促谈，无论形势多么复杂，中方都不会放弃这种努力，愿同包括德国在内的欧洲国家加强沟通，推动局势尽快缓和。

王毅从本月14日开启欧洲四国访问，先后同法国总统马克龙、法国外长科隆纳、意大利总统马塔雷拉、意大利副总理兼外长塔亚尼会面，并应邀出席第59届慕尼黑安全会议。随后他还将继续访问匈牙利和俄罗斯。