美国防高官访台 15架大陆军机飞越海峡中线

消息称，美国国防部负责中国事务的副助理部长蔡斯（Michael Chase）星期五（2月17日）低调访台，当日即有15架大陆军机飞越海峡中线及其延伸线进入台西南空域，台海情势迅然紧张。

根据台湾国防部当天上午发布的“中共解放军台海周边海、空域动态”信息，星期五6时至星期六6时止，台军侦获大陆军机24架次、大陆军舰4艘次，持续在台海周边活动。

台国防部说，其中飞越海峡中线及其延伸线进入西南空域15架次。根据国防部公布最新解放军进入台海周边空域活动示意图显示，北部空域有1架次彩虹4无人机、2架次歼-10战机、4架次歼-11战机，中部空域2架次歼-10战机、南部空域2架次歼16战机，都飞越海峡中线，另有2架次歼16战机在东沙岛附近出没，1架运8反潜机进入西南空域，另有一架BZK-005无人机长航穿越巴士海峡抵台东南外海。航迹包围台湾全岛。

台国防部表示，台军运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。

《金融时报》星期五早上引述四名相关人士报道蔡斯即将访台的消息，并在下午称蔡斯已经抵达台湾。

蔡斯是继2019年时任美国国防部分管东亚事务的副助理部长克林克（Heino Klinck）访问台湾之后，首位访台的美国国防高官，也是40年来第二位访台的美国国防高官。

不过，在中美气球事件持续延烧的高度敏感时间点上，美国和台湾政府都低调处理蔡斯的访台行程；截至星期五晚，双方都未证实或否认这项消息。