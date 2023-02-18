上海台办副主任李骁东抵台 独统两派机场外爆冲突

上海市台办副主任李骁东等六人星期六（2月18日）上午抵台，将进行为期三天访台行程，这也是疫后台陆委会首次核准大陆官员赴台。独派团体台湾国、台湾基进等一行人上午聚集松山机场外，高喊“台湾中国，一边一国”、“参观可以、统战免谈”等口号；而统促党、新党同时间也在现场表示欢迎李骁东等人，双方一度发生口角。

根据联合报报道，李骁东一行上午抵台，晚上将参加台湾灯会活动并参访台北市政建设。由于统、独双方支持者均在机场外，大批警力在松山机场戒备，确保活动顺利进行。李骁东一行在维安人员护送下走出松山机场，身边更有雨伞阵保护。

台湾国、台湾基进上午10点提前抵达松山机场，并于大门外集结抗议。但抗议活动才刚到一段落，新党副发言人游智彬也出现在现场叫嚣，双方一度发生口角冲突。与此同时，统促党也在另一侧欲拿五星红旗混合中华民国国旗，遭警方阻挡，场面混乱。

台湾基进党主席王兴焕表示，中国大陆与台湾没有和平相处的可能，更引用歌词“朋友来了有美酒，豺狼来了有猎枪”，强调台湾社会不相信大陆和平善意的谎言；台湾人民不受欺骗、不怕大陆武力威胁；要向世界传递台湾反对被大陆并吞，跟世界站在一起对抗帝国主义。

资深媒体人冯光远今也出席表示，身为台湾人能看到两种人不同意见，有人从小习惯一党专政、被奴役生活，在台湾发展民主后觉得不舒服，认为有太多声音，世界应该只有一个领导；有人习惯台湾是民主自由国家，呼吸自由空气，不能再回到以前独裁统治生活。和平不是跪来的，是战来的，希望李骁东一行人把台湾另一种声音带回去。

“台湾国”理事长陈峻涵则说，此次上海台办官员到访被形容为春暖花开，但花好月圆下，难保不是伊人断肠时，既然陆委会已经批准，大家就表示“欢迎”，但若三天参访行程“表现不好”，离开时就不会是欢送。自称蒋家后代的台北市长蒋万安应确实坚持台湾首都市长的地位，别让祖先蒙羞。