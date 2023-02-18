王毅：美国近乎歇斯底里的作法显示对中国的偏见和无知已到荒谬程度

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅当地时间2月17日会见巴基斯坦外长比拉瓦尔谈到国际局势时说，美国对气球事件过度反应、渲染炒作，这种近乎歇斯底里的作法显示美方对中国的偏见和无知已到了荒谬的程度。中方要求美方拿出解决问题的诚意，不要再因国内政治需要做出这种荒唐无稽的事情。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅在出席慕尼黑安全会议期间会见比拉瓦尔时表示，中巴是全天候战略合作伙伴，中巴友谊坚如磐石。中方愿同巴方一道，落实好两国领导人达成的战略共识，共建新时代更加紧密的命运共同体。中方坚定支持巴方维护安全稳定，实现发展振兴，愿为巴方克服暂时困难提供力所能及的帮助。

双方还就当前国际局势下加强相互支持交换了意见。王毅指出，中国民用无人飞艇因不可抗力偏离航线进入美国上空，对于这一偶发意外事件，本应冷静、理智和专业处理。但美方无视基本事实，滥用武力、过度反应、渲染炒作，这种近乎歇斯底里的作法显示美方对中国的偏见和无知已到了荒谬的程度。中方要求美方拿出解决问题的诚意，不要再因国内政治需要做出这种荒唐无稽的事情。

王毅本月14日开启欧洲四国访问，先后同法国总统马克龙、法国外长科隆纳、意大利总统马塔雷拉、意大利副总理兼外长塔亚尼会面，并应邀出席第59届慕尼黑安全会议。随后他还将继续访问匈牙利和俄罗斯。