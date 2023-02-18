胡春华安徽河南督导春季田管和春耕备耕

中国国务院副总理胡春华在安徽和河南两省督导春季田管和春耕备耕工作，要求落实中央一号文件部署，抓好各项工作，为完成全年粮食稳产保供目标任务打下基础。

据新华社星期五（2月17日）报道，安徽、河南冬小麦产量占中国全国比重超过40%，当前正值冬小麦返青关键期，胡春华2月14日至17日在两省督导时指出，目前冬小麦苗情总体好于常年，但苗情分化、旺弱并存，要分类落实控旺促弱田管措施，保障春灌水源和农资供应，组织技术指导服务，做好病虫害和灾害性天气防范应对准备，夯实稳产增产基础。

对于即将开始的春耕，胡春华强调，要确保春耕生产的资金落实到位，调动农民种粮积极性。要做好备种育秧，加快农资投放，加强农机检修调配和机手培训，组织好农业社会化服务，做好春耕各项准备。

据报道，胡春华先后到安徽省宿州市、淮北市、亳州市和河南省周口市、商丘市，察看小麦苗情长势和田管工作，了解农资供应、农技农机服务、气象服务和蔬菜、畜禽生产等情况。

指导“三农”工作的中央一号文件2月13日发布，强调要坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，加快建设农业强国。

文件指出，世界百年未有之大变局加速演进，中国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，守好“三农”基本盘不容有失。