山东舰训练双语喊话 军事专家：不排除南中国海与美航母近距离接触

中国海军发布山东舰航母在南中国海海域训练时的双语喊话视频，有中国军事专家分析，不排除山东舰航母编队在南中国海海域与美国航母编队曾有近距离接触。

中国海军官方公众号星期三（2月15日）发布一则短视频，展示航母山东舰在南中国海海域开展实战化训练的场面，但没有公布演训时间。

视频主要展示了歼15战斗机全天候的飞行训练，其中有一句中英文喊话“这里是中国海军山东舰（This is Chinese navy warship 17），被中国海军官方公众号“人民海军”形容为“让人安全感爆棚”。

对于英文喊话一般会出现在什么情况下使用，《环球时报》报道说，万吨大驱南昌舰2021年首次出国参演中俄海上联演，并参加中俄联合巡航。途中外国舰机对中国编队进行跟踪，南昌舰士兵用英语喊话：“我是中国海军101舰，我正在航行，与我保持安全距离。”

军事专家宋忠平表示，解放军的战舰、战机需要英语喊话的情形是遇到了外军舰机，因此不排除山东舰航母编队在南中国海海域会与美国航母编队有近距离接触。

“一般情况下，如果两国航母舰队在公海遇见，双方应该保持一定距离，但双方都会起降直升机和舰载机，在彼此航母舰队周边做警戒工作。在彼此没有敌意的情况下，双方会向对方通报己方身份和航行目的，相互间会做一个自我介绍。”

此外，喊话还有两种情况，一种情况是中国舰机在演练过程中有外军舰机距离中方演练区域较近，需要喊话告知，如果进入中国划设的演习区域，需要喊话驱离。

另一种情况是，解放军舰机在进行战备值班时，如果发现对方军舰、飞机有可能会进入到敏感水域，比如南沙、西沙等，也会喊话要求对方远离。

宋忠平说，这两种情况都可能出现在山东舰执行战斗战备值班任务期间。