云南省纪监：上午开警示会 下午就有官员主动投案

云南省纪委监委称，云南省正风肃纪警示大会的震慑效果立竿见影，上午开会，当天下午就有参会官员主动投案。

云南省纪委监委星期五（2月17日）晚上发布消息说，云南省投资控股集团有限公司党委委员、副总裁温培斌涉嫌严重违纪违法，主动投案，正接受纪律审查和监察调查。

云南省纪委监委官网星期六（2月18日）发表时评文章，透露温培斌投案细节，文章说，云南省星期五上午召开“清廉云南建设暨全省正风肃纪警示大会”，会上播放《警钟为你而鸣》警示专题片，中共云南省委书记王宁出席会议强调，“要以反面典型案例为镜鉴，在警示中警醒，深刻汲取教训，深入对照检视。”

当日下午2点30分，参加警示大会的温培斌就主动投案了。

文章说，温培斌选择相信组织、主动交代问题，“彰显了省警示大会的震慑警醒效应的立竿见影，也再次说明了只有主动向组织说明问题才是唯一正确的出路”。

文章写到，在警示大会播放的专题片中，有因对抗组织审查而悔恨不已的鲜活案例，有私藏违法所得最终被从严处置的“两面人”，也有不收敛、不向组织坦白导致小问题演变为大问题走上歧途的“片中人”，这些都是企图欺骗组织、规避调查的“前车之覆”。

文章提醒，只要有违纪违法行为，就一定会留下“蛛丝马迹”，对抗组织审查只会换来党纪国法从严从重惩处的结局，“迷途知返是唯一正道”，与其每天都在犹豫不决中煎熬彷徨，惶惶不可终日，不如下定主动投案的决心，交代违纪违法事实，争取宽大处理。

