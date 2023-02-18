北大教授：年轻人现在没有精力和能力去生那么多孩子

北京大学人口研究所教授乔晓春说，当年轻人的压力减小了，生育率自然就上来了。如今不是因为年轻人不想生孩子，而是年轻人现在没有精力，没有能力去生那么多的孩子，主要面临几个问题，如生育成本过高，住房压力，就业失业压力。

根据正观新闻报道，针对中国陆续放开了二孩、三孩政策，鼓励生育，是否意味着计划生育时代已经过去的说法，乔晓春说，计划生育实际上还存在，因为现在的政策只允许生三孩，还没有允许生四孩或者更多孩子。但是就像四川省新出台的《四川省生育登记服务管理办法》一样，生育登记与生育数量已经没关联了，所以说目前国家在生育管理大方向上是持开放态度。

乔晓春说，过去是因为人口过多需要控制出生，现在则是生育率过低需要鼓励出生，虽然现在管理目标方向与过去相反，但是仍然是使用过去少生的思路做多生的工作，所以很难产生成效。过去的目标是少生，可以直接通过限制生育数量来达到，但如今需要提高生育率，想让年轻人多生、愿意生，直接鼓励生育来施加干预并没有特别大的作用，真正要解决的是一些民生问题，解决的是年轻人的压力问题，这才是导致现在很多人不生孩子的原因。

对于一些年轻人对生育有抗拒心理的问题，乔晓春认为，当年轻人的压力减小了，生育率自然就上来了。如今不是因为年轻人不想生孩子，而是年轻人现在没有精力，没有能力去生那么多的孩子。中国传统上有一种大家庭观念，多子多福。目前年轻人不愿意生孩子，主要面临几个问题。如生育成本过高，住房压力，就业失业压力。

如果能把现实的问题解决，实际上生育率是可以在一定程度上提升的，所以解决生育率的问题不能直接通过简单的鼓励生育来实现，而是要从解决民生角度入手，把民生作为目的来解决问题，才会达到想要的效果。

四川省从2月15日起实行最新修订的《四川省生育登记服务办法》，关于其中修订的几点内容，如“取消了是否结婚的限制、取消了生育数量的限制”引起了广泛讨论。



乔晓春认为，生育登记意义不是很大。他说，四川省之前的生育登记和婚姻有关联，这其实是旧版计划生育条例里规定的。但是大家必须要清楚，在推行计划生育之前，生育和婚姻是没关系的，婚姻有婚姻法，生育没有限制，但新出生的孩子要去户籍部门登记、上户口，这是两个毫不相干的制度。计划生育实行到现在，对生育的限制越来越少了，比如从2015年的二孩，到2021年的三孩。

尽管《办法》强调生育登记有人口监测和服务功能，但他认为在现有情况下，生育登记是可有可无的事情，因为没有生育登记这两个功能也都可以实现。严格来说，只要是生育就应该得到生育服务，这是公民的基本权利。如果规定只有完成生育登记以后才能得到服务，实际上是对服务的限制。

