中国银行等5家金融机构涉楼市违法行为被罚近3.9亿人民币

中国银保监会星期五（2月17日）开出19张罚单，五家金融机构被罚，合计罚没38789.9646万元（人民币，下同，约7552.17万新元）。其中建设银行的罚单金额最高。此次被罚的五家金融机构违法违规事实均涉及房地产领域。其中，渣打中国涉及的违法违规事实最多，共计39宗罪。 建设银行处罚事由范围也很广，共计38宗罪。

根据第一财经报道，银保监会称，对中国银行、中国民生银行、渤海银行、建设银行）、渣打中国等五家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定。

据统计，上述金融机构存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范、服务收费质价不符、贷款管理严重违反审慎经营规则、理财业务投资运作不合规等违法违规行为。

在被罚的5家金融机构中，建设银行的罚单金额最高。银保监会对建设银行总行没收违法所得并处罚款7341.5626万元，对分支机构罚款12550万元，并对9名责任人员分别予以警告、罚款的行政处罚；对渣打中国总行没收违法所得并处罚款3625.94万元，对分支机构罚款1340万元。

银保监会表示，对建设银行、渣打中国开展的风险管理及内部控制有效性现场检查中发现，上述机构存在服务收费质价不符、贷款管理严重违反审慎经营规则、理财业务投资运作不合规等多项违法违规行为。

从披露的罚单内容来看，中国银行、民生银行、渤海银行存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范等违法违规行为。

银保监会表示，中国银行、民生银行、渤海银行均是和民营企业及小微纾困有关，主要是对前期开展的支持民营企业及小微企业重大政策落实专项现场的反馈。这些机构存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范等违法违规行为。

具体来看，对中国银行总行罚款1600万元,对分支机构罚款1680万元，并对两名责任人员分别予以警告；对民生银行总行没收违法所得并处罚款6672.462万元，对分支机构罚款2300万元，并对两名责任人员分别予以警告；对渤海银行总行罚款430万元，对分支机构罚款1230万元，并对一名责任人员予以警告。

报道指出，此次被罚的5家金融机构违法违规事实均涉及房地产领域。其中，渣打中国涉及的违法违规事实最多，共计39宗罪。包括违规发放房地产贷款、要求个人住房按揭贷款客户在合同签订前存款、违反房地产行业政策，按揭贷款未严格执行首付比例、利率等。

建设银行处罚事由范围也很广，共计38宗罪，包括违规发放房地产贷款、违规借贷搭售理财产品；违规通过理财业务实现不良资产虚假出表等。

中国银行共涉及七宗罪，包括小微企业贷款资金被挪用于房地产领域、贷款资金被挪用于证券市场、向银行员工和公务员发放个人经营性贷款等。

民生银行则因小微企业贷款资金被挪用于房地产领域、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财产品等14宗罪被罚。

渤海银行涉及五宗罪，包括小微企业贷款资金被挪用于购买理财产品、违规发放商用房贷款等。

银保监会称，下一步，将依法从严实施行政处罚，严肃市场纪律，规范市场秩序，维护金融消费者合法权益，督促银行保险机构合规经营、稳健发展，助力金融服务实体经济，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

