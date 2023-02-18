港商务经济局长：中东国家对港很有兴趣

此前跟随香港行政长官李家超出访中东的商务及经济发展局局长丘应桦星期六（2月18日）说，中东国家对香港十分有兴趣，此次中东之旅是友谊和开创之旅，未来要引进高科技、人工智能等重点企业赴港发展。

根据《星岛日报》报道，丘应桦出席电台节目时说，代表团向外讲述香港优势及大湾区发展，说明如海外企业到港设立办公室，有利打入大陆市场。他说，沙特具远见，着重于基建、创科、金融、物流等方面，此次访问期间香港与中东共签署13份合作备忘录，期望往后跟进落实。被问及中东国家何时赴港考察，丘应桦指在访问期间，对方已表示会赴港设立杜拜商团，希望探讨大湾区的发展机遇。

丘应桦还说，亚细安是香港第二大贸易伙伴，也是需要加强协作对象。他举例指，疫情期间，多地区的经济都录得负增长，但越南在疫下的GDP却增长8%，贸易增长强劲。他强调，未来会发掘中亚与非洲的经贸合作机会，因为中亚的潜力大，部分地方仍未高度发展，会有很多发展契机；长远而言，非洲是个很大的经济体，可发掘其商贸发展机会。

被问及“你好！香港”对香港经济复苏的效力，丘应桦说，“你好！香港”会向海内外旅客免费派发50万张机票，他期望可以逐步吸引旅客重返香港，从而带动零售及饮食等行业，有信心下半年整体经济会迈向复苏。

提及《施政报告》中有招商的政策，丘应桦指，政府去年12月已成立“引进重点企业办公室”，目标为吸引高科技、人工智能、数码科技等，长远对香港发展有得益的企业到港落户。他强调欢迎来自欧美、大陆、及全球企业赴港，目前正招揽过百家龙头企业，但由于涉及敏感的商业秘密，不能透露详情。

