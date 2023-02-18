中国船舶沪东中华交付全球最大江海联运型LNG船

中国船舶集团旗下沪东中华造船(集团)有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司为深圳市燃气集团股份有限公司建造的八万立方米液化天然气(LNG)运输船“大鹏公主”号星期六（2月18日）在中船长兴造船基地命名交付。这是继中国首艘国产大型14.7万立方米LNG船“大鹏昊”号之后，为同样位于深圳大鹏湾区域的华安LNG岸站配套的第一艘LNG船，是沪东中华建造的以“大鹏”湾为背景命名的第四艘LNG运输船，也是沪东中华2023年完工交付的首艘LNG船。

根据中新社报道，“大鹏公主”号是全球最大浅水航道第四代LNG船，由沪东中华自主设计建造。该船总长239米，型宽36.6米，液舱型式为GTT NO.96 L03+，入中国船级社(CCS)和美国船级社(ABS)双船级。八万立方米LNG运输船是沪东中华LNG全产业链中的重要一环，至今已交付三艘，成为沪东中华创建的又一品牌船型。

2008年之前，中国还没有一艘自主设计与建造的LNG船，“深圳项目”则是中国首个LNG船项目。沪东中华于2008年4月成功交付中国首艘国产大型14.7万立方米LNG船“大鹏昊”号，成为打破日韩垄断的“破局者”和“先行者”。此后，又先后为深圳建造交付了“大鹏月”号、“大鹏星”号。



沪东中华是中国LNG船研发建造领域的拓荒者和龙头企业。自1997年以来，已深耕LNG产业26年，累计交付LNG运输装备40多艘，形成了从远洋(17.4万立方米LNG船)到近海(八万立方米LNG船)，从内河(1.4万立方米LNG运输加注船)到内陆(陆地LNG储罐)的LNG高端产品全系列、全覆盖，成为中国LNG全产业链名副其实的“链长”。目前，沪东中华手持LNG船订单近50艘，生产任务已排到2028年。2023年是沪东中华LNG船产能倍增的关键之年，全年计划交付四至五艘LNG船，年内同时在建LNG船将达到创纪录的16艘，2024年开建数量有望增至24艘。

