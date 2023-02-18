广州成立2000亿人民币母基金重点投资半导体新能源等领域

广州市政府指导、广州产投集团主办的广州产业投资母基金、广州创新投资母基金和广州产业发展研究院成立大会星期六（2月18日）在广州举行。两只基金总规模为2000亿元（人民币，下同，约400亿新元），将重点投资半导体与集成电路、新能源、生物医药与健康等领域。

根据界面新闻报道，广州产业投资母基金总规模1500亿元，落户南沙区，公司制形式，服务广州“产业第一、制造业立市”战略，以“子基金+直投”模式运作。该基金重点投资半导体与集成电路、新能源、生物医药与健康、先进制造、新一代信息技术、新消费等重要产业领域。

该产业投资母基金以战略性、前瞻性、引领性的大中型成熟项目为重点，计划为广州引入一批重大产业项目，逐步构建形成超6000亿元的产业基金集群。

广州创新投资母基金总规模500亿元，落户南沙区，采用有限合伙形式，服务广州科技创新战略。该基金致力于投早、投小、投科技、投创新，以高精尖领域和硬科技前沿领域初创型实体企业和未来产业项目为重点，计划用几年时间形成超2000亿的创投基金集群。

广州产业发展研究院同时成立，该机构通过投研联动，为广州重大产业项目提供智力支撑；同时汇聚院士专家、科研单位、头部机构等资源，助力广州产业发展。

广州产投集团党委书记、董事长高东旺说，两大母基金是充分盘活存量国有资源，树立全市国资发展“一盘棋”的投资理念，按照“政府指导、企业运作、专业执行、综合监督”指导思想设立。这意味着(该基金)既要发挥国资的“公转”作用，但在运作上还要更加市场化、更加灵活、更加开放。

南沙区政府在会上与广州产投集团签署战略合作协议，广州产投集团分别与11家实体企业、11家投资机构、11家产业园区代表签订合作协议。

