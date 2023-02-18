英媒：美台高官将进行安全对话

（台北/华盛顿综合讯）知情人士透露，美国国家安全副顾问芬纳和副国务卿谢尔曼下周将与访美的台湾外长吴钊燮和“国安会”秘书长顾立雄密会，进行高层安全对话。

据英国《金融时报》星期六（2月18日）报道，五名不具名的知情人士说，本次对话将闭门举行，以免激怒北京。会谈将在美国在台协会（AIT）位于弗吉尼亚州阿灵顿郡的总部举行，与美国首都华盛顿哥伦比亚特区只有一桥之隔。

美台高官以前这类密谈通常在远离华府、联邦机构大楼的地方举行，避免招来北京批评。

据中时新闻网报道，吴钊燮星期六在台湾外交部记者会上应询时说：“我无法评论，也无法证实。”

号称为民间非营利组织的AIT，负责管理美国与台湾的非官方关系。消息人士透露，即将离职的白宫国安会中国事务高级主任罗森伯格（Laura Rosenberger），将接任AIT主席。

美台高层安全对话也称特殊管道会谈，旨在解决安全问题。这个长期存在的外交渠道，历届美国政府一直讳莫如深，直到两年前才被《金融时报》披露，吴钊燮率团在马里兰州安纳波利斯市与美国官员会面。白宫和驻美台北经济文化代表处当时均拒绝评论。

这次美台密会正值中美关系因气球事件陷入紧张之际，而且是在美国国防部负责中国事务的副助理部长蔡斯星期五（17日）低调访台的几天后举行。蔡斯是自1979年中美建交以来第二位访台的美国国防部高官，他此行被认为可能会加剧中美紧张局势。

北京向来反对美国官员访台，也反对台湾政治人物访美，尤其是双方以官方身份互访。解放军去年8月在时任美国众议院议长佩洛西访台后举行了大规模军事演习，包括向台湾上空发射导弹，以示抗议，中美关系也因此跌至新低。

中国指责美国正在弱化一个中国政策，美国则否认此说，但拜登政府放松了对美国官员会见台湾官员的限制。