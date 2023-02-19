中日本周将举行安全对话

中国和日本将在这个星期举行安全对话。

综合路透社和法新社报道，日本外长林芳正星期六（2月18日）在德国慕尼黑安全会议场边告诉记者：“我们展开坦诚讨论很重要，因为日中关系有许多迫切要处理的课题。”

路透社引述日本外交部声明报道，中日安全对话将在星期二和三（21日和22日）举行。

林芳正说，东海领土争端，以及中国和俄罗斯军队在日本海域附近出现，是日中双方需要讨论的课题。

林芳正较早前与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅会面。林芳正说，他在长达约50分钟的会谈中，与王毅讨论了在日本上空发现的监视气球，并告诉王毅，气球无论来自哪个国家，未经许可进入外国领空均属侵犯领空。

日本政府早前说，他们强烈怀疑从2019年至2021年在日本上空被发现的三个不明飞行物，是中国间谍气球。

日本驻华大使馆官网也刊登新闻稿公布，林芳正对于包括钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）局势在内的东海、中国被指在日本周边频繁进行军事活动等情况表达严重关切。“林大臣再次明确传达有关以前在日本领空发现有特定气球形状飞行物的日方立场，还指出台湾海峡和平与稳定的重要性。”

日本官方也在新闻稿中说，对于日中两国达成一致举行日中安全对话、日中外交当局定期磋商，以及日中经济伙伴关系磋商，双方表示欢迎，并确认包括首脑、外长级别在内的所有层面继续保持密切沟通。

日本官方也公布，林芳正呼吁中国在已确立的国际规则下为国际社会做出积极贡献，并强烈呼吁尤其在乌克兰局势方面，中国作为负责任的大国采取行动。