布林肯与王毅会面 强调气球进入美领空不可接受绝不能再发生

美国国务卿布林肯在与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅会面时强调，中国侦察气球出现在美国领空是对美国主权和国际法不可接受的侵犯（unacceptable violation），这样不负责任的行为绝对不能再发生（must never again occur）。

据美国国务院官网发布的新闻稿，国务院发言人普赖斯（Ned Price）说，布林肯当地时间星期六（2月18日）与王毅在慕尼黑安全会议期间会面。

布林肯说，美国不会容忍任何侵犯其主权的行为。他说，中国的高空侦查气球已进入过五大洲40多个国家的领空，这一侦察计划已在全世界曝光。

另据全美广播公司（NBC）报道，布林肯与王毅结束会晤后接受节目采访时说，王毅并未就气球飞入美国领空道歉。他没有进一步透露王毅在会面中还说了什么。

布林肯原定本月初访问中国。美国在本土上空发现中国气球后，宣布推迟这一访问计划。美军2月4日派出战斗机击落气球，事件进一步激化。

另据中国官媒新华社星期天（2月19日）报道，王毅在出席慕尼黑安全会议期间，应美国请求，与布林肯进行非正式接触。

新华社的报道称，王毅表明了中国在气球事件上的严正立场，要求美国改弦更张，正视并解决滥用武力给中美关系造成的损害。

除了谈及气球事件，据美国务院的新闻稿，布林肯还在会面中警告，如果中国在俄乌战争中向俄罗斯提供物质支持或协助其逃避制裁，将需要面对产生的后果。布林肯也重申，美国长期以来的“一个中国”政策没有改变，并强调维护外海和平与稳定的重要性。

布林肯也重申了美国总统拜登的立场，即美国将与中国进行竞争，并将毫不含糊地坚持本国的价值观和利益，但美国不希望与中国发生冲突，也不寻求一场新冷战。布林肯强调了在任何时候都保持外交对话和开放的沟通渠道的重要性。