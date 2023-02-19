四人美国会代表团访问台湾

由四名美国众议员组成的跨党派国会代表团，从星期天（2月19日）起赴台访问。

台湾外交部官网星期天公布，四名众议员卡纳（Ro Khanna）、冈萨雷斯(Tony Gonzales)、奥金克劳斯（Jake Auchincloss），以及杰克森（Jonathan Jackson）将会与台湾总统蔡英文会面。

代表团也会与台湾相关部会首长会面，就强化台美安全与经贸伙伴关系等议题交换意见。此外，他们将与相关产业人士会面，就如何强化台美产业及科技合作交换意见。

台湾外交部说，新一届美国国会刚开议不久就再度有跨党派议员团来访，彰显美国对台湾不分党派的强劲支持，并相信这些众议员将能透过此行更深入了解台湾现况，并协助持续推动深化台美在各领域的合作伙伴关系。

卡纳在新闻稿中说，他期待能了解到关于台湾半导体产业，以及台湾与硅谷之间的经济联系。硅谷位于卡纳所负责的选区内。

卡纳也计划在访台期间强调一个中国政策，明确表达希望尽一切努力防止军事冲突爆发的立场。

英国《金融时报》星期五（17日）引述消息人士报道，美国国防部负责中国大陆事务的副助理部长蔡斯（Michael Chase）已经抵达台湾展开访问。

《金融时报》之后也引述消息人士报道，台湾外长吴钊燮和国安会秘书长顾立雄这个周末将赴美，之后与美国国家安全副顾问芬纳和副国务卿谢尔曼密会。