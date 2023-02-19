港理大冲突再有10人暴动罪成

香港法庭近期集中审理2019年香港理工大学爆发冲突的案件，星期六（2月18日）再有九名示威者被裁定暴动罪成，另有一名女学生此前已认罪。

综合香港中通社和《星岛日报》报道，这10个人分别是技术员黄权龙（25岁）、学生高晞朗（21岁）、运输工林子浩（33岁）、数码媒体工作者李沛翘（28岁）、学生马奕熙（22岁）、侍应彭大展（29岁）、电脑技工宋博通（33岁）、学生邓永明（25岁）、检查员董浩霖（27岁），以及女学生林君悦（18岁）。

上述10人在2019年11月在油麻地一带被捕，被控于当年11月18日在窝打老道至咸美顿街之间的弥敦道参与暴动。案件将于3月11日判刑，期间会为女学生索取教导所报告。

案件暂委法官郑纪航说，本案暴动历时至少38分钟，九名男被告身穿深色衣物，表示他们与示威者是同路人。他们清楚知道当时当地正发生暴动，却意图透过身处暴动现场壮大声势，从而鼓励、协助或利便其他暴动参与者破坏社会安宁。

港理大冲突事件指2019年11月18日，有示威者在香港理工大学发起“围魏救赵”行动，尝试营救被警方封锁而困于理工大学的示威者。期间有示威者堵路、投掷汽油弹等物，警方当晚设立封锁区及后展开围捕行动，在弥敦道拘捕213人，案件分多批审理。

