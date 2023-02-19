港运输物流局长：大湾区可组成直达全球的运输网络

香港特区政府运输及物流局局长林世雄认为，借助香港国际机场在货运上的优势，粤港澳大湾区可以组成一个直达全球的庞大运输网络，进一步提升大湾区制造业和进出口的国际竞争力，缔造多赢局面。

林世雄星期六（2月18日）发表网志说，香港机场管理局去年底与珠海市政府签订合作谅解备忘录，联手开通“经珠港飞”（即通过港珠澳大桥陆路接驳实现“空—陆—空”直通客运服务）、发展港珠国际航空货运业务、推动建设高端航空产业群，以及积极商议机管局入股珠海机场。

他透露，机管局日前又与东莞市政府签署海空联运项目的合作框架协议，进一步落实和促进两地之间“海空货物联运”模式的长远发展。

林世雄指出，去年香港国际机场处理约420万吨的货运及航空邮件，按货值计算占香港进出口贸易额超过四成，为本地经济带来重大贡献。

林世雄说，大湾区拥有庞大的外向型制造业集群，是全国经济最发达的地区之一。其中东莞是主要的生产基地，有大量货物需要出口，香港则是货物来往大湾区的最重要航空门户。他指出，在疫情前香港共处理75%来往大湾区的进出口航空货物，而即使在疫情期间，香港国际机场仍然发挥着大湾区货运枢纽功能，并于2021年再度成为世界最繁忙的货运机场。

林世雄认为，随着大湾区的制造业和经济进一步发展，香港锐意扩大与大湾区各个城市的合作，加强服务大湾区。借助香港国际机场在货运上四通八达、灵活和高效的独特优势，大湾区可组成一个直达全球的庞大运输网络，进一步提升大湾区制造业和进出口的国际竞争力，缔造多赢局面。

另一方面，据香港中通社，香港特首李家超星期六出席香港广东社团总会活动时也说，已计划尽快到访广东省，与省和其他大湾区城市的负责人会面，共商推进粤港合作和大湾区建设的工作。

李家超指出，本届政府上任以来，全力推动粤港两地合作不断深化、不断加强，成立多个粤港、深港合作专班，为推动更多互惠互利的政策，吸引人才和企业共同参与大湾区建设创造更有利条件。

