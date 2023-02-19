中国著名经济学家 人民大学原校长黄达逝世

中国著名经济学家、教育家，中国金融学学科主要奠基人、中国人民大学原校长黄达星期六（2月18日）因病在北京逝世，享年98岁。

综合中国央视新闻和上海证券报等报道，中国人民大学有关人员证实了这一消息。黄达也是中国杰出教育家、中国金融学会名誉会长、第一届中国人民银行货币政策委员会委员、教育部社会科学委员会顾问等。

公开资料显示，黄达1925年出生在天津，1950年起在中国人民大学任教，1981年成为中国首批经济学专业博士生导师，1991年至1994年间担任中国人民大学校长，2009年受聘为人民大学首批一级岗位教授，直到2020年才从人民大学离休。

黄达本着实现中国教师“在中国大学讲台讲中国金融故事”的愿望，不断编写具有“中国味道”的教材。他在1957年主持编写《资本主义国家的货币流通与信用》，是新中国成立后由中国人自己编写的第一部金融学教材。20世纪80年代编写的《社会主义财政金融问题》，90年代编写的《货币银行学》，以及2004年出版的《金融学》，均成为各个历史时期全国高等院校经济金融学专业学生的首选教材。

在上世纪80年代担任人民大学副校长期间，黄达组织编著“中国人民大学丛书”，推出一批具有引领性的高水平科学著作和核心教材；他也设立了“吴玉章奖金基金委员会”，探索中国人文社会科学领域的评价机制。

黄达在2014年获得“吴玉章人文社会科学终身成就奖”，当时的颁奖辞以“中国经济金融学界之泰山北斗“形容他，称他是新中国金融学教材与课程体系的主要奠基者与引领者、新中国经济学领域“综合平衡导论”的系统论证者、新中国“大金融”学科体系的主要设计者、新中国金融教育事业的主要开拓者、新中国金融理论的积极实践者与金融决策的积极参与者。

