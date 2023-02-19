20元人民币老爷爷去世

中国广西漓江最年长的渔翁黄全德周六（2月18日）离开人世，他曾被网友称为20元人民币背景中“华中渔翁”的原型。

据极目新闻报道，黄全德的儿子周六确认了父亲离世的消息：18日凌晨5时，其父亲离开了人世。去年11月开始，黄全德的身体状况就不是很好，当时就没有去江上撑竹筏跟乘客合影了。离世前，父亲已经昏迷了多天。黄先生也感谢各位网友和记者朋友对父亲的关心。

阳朔县漓江景区官方抖音号也发布消息称：黄全德老爷爷于今天凌晨4点长眠，享年94岁。

黄全德是广西桂林市阳朔县人，2022年7月，记者采访黄全德时，94岁的他依然“忙碌”，在漓江上跟游客拍照的间隙，跟记者通电话。

黄全德从十二三岁起便撑着筏子在漓江上打渔，后来加入《印象刘三姐》团队，本色出演渔翁角色。2008年，黄全德跟随弟弟黄月创的脚步也加入了渔翁拍摄的行列，平时除了与游客拍照，还承接摄影师或摄影团队的拍摄邀约，是漓江上最年长的渔翁。

一名阳朔县兴坪镇渔业居委村民曾告诉极目新闻记者，黄全德虽然年纪大，但身子骨很硬朗，做渔翁“模特”十几年了，即使九十多岁高龄，每天还出去在漓江边和他人合影，竹筏也能撑得很快。

在网络视频当中，黄全德起划桨、撒网、扛鱼鹰等这些动作丝毫不含糊。而游客和他搭话，他也是乐呵呵地回应，满面笑容。

20元人民币背面的渔翁形象并非特指某一个人，而是漓江上特有的人文符号。是漓江山水不可或缺的一个元素。

渔翁老爷爷是漓江文学底蕴的代表，平常的他就是一个和蔼可亲、热爱生活的老人，在接待五湖四海访客的时候，又毫不吝啬地展现毕生积累，尽显睿智和善良，后辈们学习他活到老学到老的品格和毅力，也会从他的手中接过接力棒，传承漓江精神。

